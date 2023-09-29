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The Telegraph: «Барселона» может прекратить своё существование

The Telegraph: «Барселона» может прекратить своё существование
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28 сентября каталонской «Барселоне» было предъявлено официальное обвинение в даче взятки по делу бывшего вице-президента технического комитета судей Королевской испанской футбольной федерации Хосе Негрейры.

Как сообщает The Telegraph, дело может дойти и до исчезновения «Барселоны» с футбольной карты мира.

«В случае признания вины преступники получат от трёх до шести лет тюрьмы. Сама «Барселона» может быть отстранена от деятельности в качестве профессионального футбольного клуба, что, скорее всего, приведёт к банкротству 124-летнего клуба», — говорится в материале.

Ранее сообщалось, что каталонский клуб ещё не получал официальных уведомлений о начатом в его отношении судебном расследовании и на данный момент не будет делать публичных заявлений.

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