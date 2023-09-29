Мор — о переходе Дзагоева в «Ламию»: прекрасное завершение карьеры

Бывший защитник московского «Спартака» Эдуард Мор высказался о переходе российского полузащитника Алана Дзагоева в греческий клуб «Ламия».

«Это хороший вариант для Дзагоева. Думаю, что никто не сомневается в его способностях. Он мастер самого высокого уровня. Главное, чтобы Дзагоев избежал травм. Думаю, что он будет получать удовольствие от футбола и жизни. Прекрасное завершение карьеры», — сказал Мор в эфире «Матч ТВ».

Последним клубом 33-летнего Алана Дзагоева был казанский «Рубин». В сезоне-2022/2023 Мелбет Первой лиги Дзагоев провёл 20 матчей, в которых отметился тремя забитыми мячами. Ранее полузащитник выступал за московский ЦСКА в период с 2008 по 2022 год, где стал трёхкратным чемпионом России.