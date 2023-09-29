Мор: молодые футболисты «Химок» не в полной мере воспользовались шансом в игре с 2DROTS

Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор прокомментировал матч 1/32 финала Пути регионов Фонбет Кубка России между 2DROTS и «Химками» (0:2).

«Химки» уровнем гораздо выше, но в составе подмосковной команды была ротация. Те молодые футболисты, которым дал шанс Андрей Талалаев, не в полной мере им воспользовались, они выпадали, в этом был шанс 2DROTS. Но все решило ранее удаление. Во втором тайме 2DROTS прижал соперника, но после второго пропущенного мяча всё стало понятно», — сказал Мор в эфире «Матч ТВ».

Напомним, на пути к стадии 1/32 финала медиаклуб 2DROTS обыграл «Сахалин» (2:0), «Муром» (3:1) и кировское «Динамо» (2:0). «Химки», вступившие в борьбу за Кубок с 1/32 финала, завоевали право сыграть в 1/16.