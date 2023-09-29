Казань не будет бороться за проведение финала Кубка и Суперкубка России

Казань не планирует подавать заявку на проведение Суперфинала Фонбет Кубка и Суперкубка России по футболу, сообщил министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

«В этом году мы хорошо провели Суперкубок России, надо дать и другим городам возможность. Если будет желание у РФС или РПЛ что-то провести в Казани, мы всегда открыты для предложений. У нас в следующем году Игры будущего, Игры стран БРИКС, саммит БРИКС — повестка очень большая, будет очень много подготовки, город будет чуть перегружен этим. Будем болеть за «Рубин», пусть он продвинется наверх», — приводит слова Леонова «РИА Новости».

Напомним, в июле Казань принимала матч за Суперкубок России, в котором петербургский «Зенит» переиграл московский ЦСКА в серии пенальти.