Игрок 2DROTS Ослоновский: c «Химками» многое не получилось, но история получилась хорошей

Полузащитник медийной команды 2DROTS Владислав Ослоновский высоко оценил кубковую кампанию медиаклуба в нынешнем розыгрыше Кубка России. Тем не менее футболист подчеркнул, что в матче с подмосковными «Химками» у 2DROTS многое не получилось. Напомним, игра 1/32 финала Пути регионов завершилась поражением 2DROTS со счётом 0:2. На предыдущих стадиях Кубка России медиаклуб обыграл «Сахалин» (2:0), «Муром» (3:1) и кировское «Динамо» (2:0).

«Много чего не получилось. Темп, скорости, уровень единоборств — в этих компонентах мы сильно проиграли. Нужно понимать, что это команда, которая ставит высокие задачи. Но история всё равно получилась хорошей, — сказал Владислав Ослоновский в эфире телеканала «Матч ТВ».