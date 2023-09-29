Салтыков: в ФНЛ бьют сильно, ещё и пригрозить могут: «Да я тебя сейчас сломаю!»

Нападающий «Крыльев Советов» Никита Салтыков поделился воспоминаниями от игры в ФНЛ. По его словам, уровень жёсткости футбола в Первой и Второй лигах России гораздо выше, нежели в Премьер-Лиге.

«Кто больнее всего приложил в РПЛ? От Комличенко больно получил в голеностоп. Но здесь не так, как в ФНЛ ― там вот все бьют, ещё и пригрозить могут. В обычном игровом моменте могут тебе сказать: «Да я тебя сейчас сломаю!» – сказал Салтыков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, в марте 2021 года Салтыков, будучи игроком юношеской команды «Чертаново», избил футболиста московского «Локомотива» в матче ЮФЛ. Игрок получил дисквалификацию на шесть месяцев, два из которых были условными.