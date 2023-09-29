Ананко рассказал, что «Спартак» отобрал у него квартиру из-за плохой дисциплины

Ветеран «Спартака» Дмитрий Ананко рассказал, как московский клуб отобрал у него предоставленную ранее квартиру из-за плохой дисциплины.

«За что Романцев отчислил Каратаева из «Спартака»? За дисциплину. Те же проблемы были, что и у нынешней молодёжи — загуляли слегка. У меня тоже был такой прецедент.

Меня не отчислили? Зато лишили ордера на квартиру, который выдали перед этим. Сказали: «Верни. И вообще это твоё первое и последнее предупреждение».

Квартиру «Спартак» выдал. Раньше в домоуправлениях проводились собрания, на которых решали, кому какие достанутся, и разыгрывали их. Был дом в Медведкове: я вытащил первый этаж без балкона. Мне в этот момент аплодировал весь зал. Но в итоге и её лишился. В этой квартире жил потом Дима Хлестов, а затем и Андрей Коновалов. Я к нему в гости приезжал. Помню, как помогал ему диван затаскивать», — приводит слова Ананко Sport24.