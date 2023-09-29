Okko будет эксклюзивно показывать чемпионат Саудовской Аравии по футболу

29 сентября 2023 года. Okko начинает эксклюзивно показывать чемпионат Саудовской Аравии по футболу, также известный как Саудовская Про-Лига. Сервис будет транслировать до трёх избранных матчей в неделю в сезоне-2023/2024. Ключевые игры будут показаны на телеканале Okko Спорт.

В Саудовской Про-Лиге выступают такие знаменитые игроки, как Криштиану Роналду («Аль-Наср»), Неймар («Аль-Хиляль») и Карим Бензема («Аль-Иттихад»). В летнее трансферное окно Саудовская Про-Лига стала второй в мире по общей сумме затрат на трансферы, потратив на новых игроков порядка миллиарда долларов.

Okko начнёт показывать Саудовскую Про-Лигу 29 сентября с матчей «Аль-Таи» – «Аль-Наср» и «Аль-Хиляль» – «Аль-Шабаб» в 18:00 и 21:00 по московскому времени соответственно. За расписанием других игр можно следить в социальных сетях Okko Спорт.

Матчи Саудовской Про-Лиги будут эксклюзивно доступны в Okko как в прямом эфире, так и в записи с возможностью выбора аудиодорожки на всех популярных устройствах. В сервисе также можно будет смотреть хайлайты, аналитические материалы и другой контент, посвящённый чемпионату.

Руководитель спортивного направления Okko Олег Манжа прокомментировал старт эксклюзивных трансляций чемпионата Саудовской Аравии в России.

«В Okko доступны все легальные спортивные трансляции в России, и мы постоянно расширяем объём спорта в сервисе. Мы с большим энтузиазмом отнеслись к покупке прав на показ Саудовской Про-Лиги, видя, сколько усилий прикладывается к тому, чтобы турнир вышел на новый уровень. Благодаря количеству звёздных игроков, теперь выступающих в чемпионате Саудовской Аравии, значение турнира на футбольной карте мира будет усиливаться. Теперь пользователи Okko могут смотреть и за игрой Роналду, Неймара, Хендерсона и Малкома», — сказал Манжа.