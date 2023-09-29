Полиция ведёт переговоры с Бека-Бека, который стоит на мосту и угрожает совершить суицид

Полиция Франции совместно с экстренными спецслужбами находятся на мосту А8 в Ницце, где игрок одноимённого футбольного клуба «Ницца» Алексис Бека-Бека угрожает покончить жизнь самоубийством. Правоохранители ведут переговоры со спортсменом, а операцией по его спасению руководят военные, информирует RMC Sport.

Согласно сведениям источника, «Ницца» отправила на место экстренной ситуации психолога. Дорожные службы перекрыли шоссе, находящееся под мостом. Из-за этого образовалась пятикилометровая пробка.

Напомним, 22-летний Бека-Бека стал игроком «Локомотива» в 2021 году, перейдя из «Кана» за € 6 млн (данные Transfermarkt). В 28 матчах за московскую команду полузащитник отдал четыре результативные передачи. Проявить себя в составе железнодорожников француз не смог, за что подвергся критике. 1 августа «Локомотив» объявил о продаже Бека-Бека в «Ниццу» за € 12 млн. Ещё миллион полагается железнодорожникам в качестве бонусов. Сейчас у футболиста действует контракт с «Ниццей», который рассчитан до 2027 года.