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Хавбек «Химок» Магомедов: в клубе созданы все условия для возвращения в РПЛ

Хавбек «Химок» Магомедов: в клубе созданы все условия для возвращения в РПЛ
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Полузащитник «Химок» Бутта Магомедов оценил перспективы подмосковной команды в борьбе за выход в Российскую Премьер-Лигу.

«Конечно, мы готовы. У нас хороший состав, в клубе созданы все условия для возвращения в Премьер-Лигу. Надеемся, что будем вкатываться по ходу сезона, сейчас мы отстаём от второго места всего на четыре очка. Уверен, что мы будем набирать и всё будет хорошо. Кто станет нашим главным соперником в этом сезоне? 100%, что «Алания».

У команды сыгранный состав, многие там не первый год играют вместе, также у «Торпедо» хорошая команда. Ещё отмечу «Акрон», там работает довольно сильный тренер, сама команда мне импонирует. Нельзя списывать «Динамо» из Махачкалы, где очень хорошее руководство и известный тренер. Это наши основные соперники, так что нас ждёт хорошая и серьёзная борьба», — приводит слова Магомедова Metaratings.

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