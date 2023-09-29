Гравенберх: интенсивность игры в Англии намного выше, чем там, откуда я приехал

Полузащитник «Ливерпуля» Райан Гравенберх рассказал об особенностях английского футбола, а также о том, в чём нужно улучшить свою игру.

«Я думаю, что в Англии более физически развита игра, и интенсивность игры здесь намного выше, чем там, откуда я приехал.

Для меня была также важна игра с «Лестер Сити» — это команда из Чемпионшипа, но, конечно, они пришли из Премьер-лиги, и вы видите, с какой интенсивностью они играют. К этому нужно адаптироваться, и мы работаем над этим. Особенно это касается меня, ведь в прошлом сезоне я играл не так много, поэтому мне нужно адаптироваться.

Думаю, что контрпрессинг — это то, что он (главный тренер. — Прим. «Чемпионата») хочет вложить в меня, в мою голову, чтобы я непосредственно думал об этом, поэтому я считаю, что контрпрессинг — это главная вещь.

Он (Пепейн Лейндерс, тренер «Ливерпуля». — Прим. «Чемпионата») много объясняет мне, в том числе перед игрой и в перерывах. Мне это нравится, потому что он ещё и говорит по-голландски, поэтому может объяснить», — приводит слова Гравенберха пресс-служба клуба.