Генеральный директор «Балтики»: хотим победить ЦСКА, для нас это важный матч

Генеральный директор «Балтики» Кирилл Волженкин высказался в преддверии матча 10-го тура Российской Премьер-Лиги между калининградской командой и ЦСКА.

«Будет ли матч с ЦСКА особенным для «Балтики», учитывая прошлое вашего главного тренера? Сейчас мы в таком положении, что нам надо идти от матча к матчу. В каждой игре нам нужно показывать свой максимум, чтобы рассчитывать на успех. Ближайший матч — с ЦСКА, и мы хотим победить ЦСКА. Что касается армейского прошлого Игнашевича, то этот вопрос лучше задать ему. Понятно, что встреча с таким большим клубом будет из ряда вон для нас. Но мы настраиваемся на победу, хотим взять три очка и готовимся к игре с боевым настроением», — приводит слова Волженкина «Матч ТВ».

Игра 10‑го тура РПЛ между ЦСКА и «Балтикой» пройдёт в субботу, 30 сентября, в Москве. Возглавляющий калининградцев Игнашевич в качестве футболиста выступал за московский клуб с 2004 по 2018 год, стал с ЦСКА пятикратным чемпионом России и обладателем Кубка УЕФА.