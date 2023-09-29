«Кости из еды под кровать кидал». Ананко назвал самого странного легионера «Спартака»

Ветеран «Спартака» Дмитрий Ананко назвал самых странных легионеров в истории московского клуба и рассказал забавные истории, связанные с ними. Также он с теплотой высказался о первом иностранце в истории «Спартака» — Луисе Робсоне.

«Самый странный из легионеров «Спартака» — Кебе, с которым я даже дрался? Да. Мог на тренировку выйти в разных гетрах — одном белом, другом красном. Или прийти в столовую в национальном костюме. Часто брал еду к себе в комнату, а нянечки потом рассказывали, что он все кости под кровать кидал. Ещё вспоминаются Фло и Огунсанья — тоже интересные персонажи. Они, наверное, офигели, когда поняли, куда попали. Кайфовали тут — от питания и условий проживания. Когда начали привозить всех этих товарищей, стало понятно, что «Спартак» свернул не туда.

Робсон? Вот его вспоминаю с теплотой. Приехал ноунеймом, но трудился как никто из ребят — и добился успеха. Робсон — хороший парень, работяга! Недавно переписывались — поздравлял его с днём рождения, хотел пригласить на ветеранский турнир. Сейчас у него всё хорошо. Вот его фотка, стоит в костюмчике улыбается — вес поднабрал! Поздравлял меня с Новым годом, писал: «Брат, любви, здоровья и мира. Я так по вам скучаю!» — приводит слова Ананко Sport24.