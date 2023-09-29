Дмитрий Карсаков: Игнашевич будет особым образом настраивать «Балтику» на игру с ЦСКА

Российский футболист Дмитрий Карсаков поделился ожиданиями от матча 10-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Балтика». Встреча состоится в субботу, 30 сентября. Начало игры — в 19:00 по московскому времени.

«Самое важное в матче ЦСКА — «Балтика» — качество игры армейцев. Хотелось бы увидеть победу, потому что в последних матчах были ничьи. Нужно, чтобы наладилась игра у команды Федотова.

ЦСКА будет непросто с «Балтикой», потому что им будет противостоять Игнашевич, который многое отдал армейцам. Сергей будет особым образом настраивать свою команду. Да и ЦСКА всегда является хорошим раздражителем для команд», — сказал Дмитрий Карсаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.