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Тимур Сулейманов: Артём Дзюба завёл команду в раздевалке перед матчем с «Зенитом»

Тимур Сулейманов: Артём Дзюба завёл команду в раздевалке перед матчем с «Зенитом»
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Нападающий московского «Локомотива» Тимур Сулейманов высказался об адаптации в команде, а также о победе в матче 9-го тура чемпионата России с «Зенитом». Железнодорожники на выезде обыграли санкт-петербургский клуб со счётом 2:1. В составе хозяев отличился Матео Кассьерра, за «Локомотив» забили Максим Глушенков и Наир Тикнизян.

«Адаптация прошла прекрасно, многих ребят я знал. Когда я пришёл, они сразу начали мне подсказывать и подбадривать. Конечно, когда в зале тренировались, обсуждали многие моменты.

Как получилось добиться результата с «Зенитом»? Настрой был очень хороший. Во-первых, тренер дал мотивацию. И, во-вторых, Артём Дзюба завёл команду в раздевалке перед матчем. Конечно, все ребята на такой матч были мотивированы. Вышли и сделали своё дело», — сказал Сулейманов в интервью клубной пресс-службе.

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