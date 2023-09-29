Защитник «Крыльев» Горшков: «Спартак» в любой момент может решить эпизод

Защитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков поделился ожиданиями от игры 10-го тура чемпионата России со «Спартаком».

«У московской команды высокий уровень исполнителей, и неважно, в какой форме находятся. Они в любой момент могут решить эпизод. Будем готовиться, думаю, будет интересный матч.

Будет ли игра принципиальной, так как за «Спартак» играет много экс-футболистов «Крыльев»? Без разницы, три очка одинаковы что за «Спартак», что за другую команду. Будем готовиться и стараться играть на победу», — приводит слова Горшкова Metaratings.ru.

Напомним, матч 10-го тура состоится в воскресенье, 1 октября, в Самаре на стадионе «Солидарность Самара Арена». Начало игры — в 16:30 мск. «Крылья Советов» занимают второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 18 очков. «Спартак» с 16 очками в активе находится на четвёртой строчке.