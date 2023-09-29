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Роналду принёс победу «Аль-Насру» в матче с «Аль-Таи», реализовав пенальти

Завершился матч 8-го тура чемпионата Саудовской Аравии, в котором встречались «Аль-Таи» и «Аль-Наср». Команды играли на стадионе «Принц Абдул Азиз бин Муса'ед» в Хаиле (Саудовская Аравия). «Аль-Наср» одержал победу со счётом 2:1.

На 32-й минуте отличился полузащитник гостей Андерсон Талиска. Его ассистентом выступил Криштиану Роналду. На 79-й минуте счёт сравнял полузащитник «Аль-Таи» Виргил Мисидьян. Победу «Аль-Насру» принёс Роналду, реализовав пенальти на 87-й минуте.

«Аль-Наср» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии. Команда набрала 16 очков после восьми матчей. «Аль-Таи» находится на 12-й строчке, заработав семь очков. Лидирует «Аль-Иттихад» (19).

В параллельных встречах «Аль-Фейха» и «Аль-Иттихад» сыграли вничью — 0:0, а «Аль-Таавун» обыграл «Аль-Хазм» со счётом 3:1.