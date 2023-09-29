Виктор Гончаренко не сказал ни слова на пресс-конференции после матча с «Ростовом»

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко не стал комментировать игру 10-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (2:2) на послематчевой пресс-конференции. Об этом сообщил «РБ Спорт».

Наставник екатеринбуржцев проигнорировал традиционный вопрос пресс-атташе. Из зала спросили: «Ответы будут такие же, как и комментарии? Вопросы есть». В этот момент тренер покинул помещение для пресс-конференции.

Ранее Гончаренко проигнорировал вопросы журналиста во время флеш-интервью.

«Урал» выигрывал по ходу матча со счётом 2:0. В составе гостей отличились Гильерме Шеттине и Андрей Егорычев. «Ростову» удалось отыграться усилиями Максима Осипенко (с пенальти) и Ильи Вахании. На 79-й минуте «Урал» остался в меньшинстве после удаления Егорычева.