«Здесь можно тренера поддержать». Тихонов — о поведении Гончаренко после игры с «Ростовом»

Бывший футболист Андрей Тихонов высказался о поведении главного тренера «Урала» Виктора Гончаренко после матча 10-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» (2:2). Наставник екатеринбуржцев проигнорировал вопросы во время флеш-интервью.

«Как это объяснить? Бойкот. Бойкот, видимо, из‑за судейских моментов… Наверное, просто не стал отвечать, не стал лишнего говорить. Потому что видно, что в нём всё кипит. Он пришёл, чтобы, извиняюсь за выражение, отбыть номер.

Здесь можно тренера поддержать. Регламент не нарушил. Пришёл? Да. Мог бы сказать: мои ребята молодцы, спасибо большое, до свидания. Здесь можно по‑разному воспринять. Я ни в коем случае не осуждаю. Говорю молодец, хорошо это или плохо. Так повёл себя тренер. Тренер хорошей команды, которая, возможно, заслуживала и победы», — приводит слова Тихонова «Матч ТВ».