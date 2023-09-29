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Барселона — Севилья. Прямая трансляция
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22:00 Мск
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«Барселона» переиграла «Севилью» благодаря автоголу Рамоса

«Барселона» переиграла «Севилью» благодаря автоголу Рамоса
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Завершился матч 8-го тура испанской Примеры, в котором встречались «Барселона» и «Севилья». Игра проходила на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Мигелем Анхелем Ортисом Арьясом. Финальный свисток зафиксировал итоговый счёт 1:0 в пользу хозяев.

Единственный в матче гол состоялся на 76-й минуте. Защитник «Севильи» Серхио Рамос, прерывая прострел соперника, срезал мяч в свои ворота.

Таким образом, «Барселона» набрала 20 очков в восьми турах и вышла на первое место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2023/2024. На счету «Севильи» осталось семь очков – команда занимает 12-е место в таблице. «Жирона» (19 очков) и «Реал» (18 очков) проведут очный матч 8-го тура в субботу, 30 сентября.

Испания - Примера . 8-й тур
29 сентября 2023, пятница. 22:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
1 : 0
Севилья
Севилья
1:0 Рамос – 76'    
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