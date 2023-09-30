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«Рубин» — «Краснодар»: во сколько начнётся матч РПЛ, где смотреть прямую трансляцию

«Рубин» — «Краснодар»: во сколько начнётся матч РПЛ, где смотреть прямую трансляцию
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В матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги встретятся казанский «Рубин» и «Краснодар». Команды будут играть на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Чебаном (Москва). Начало игры — в 16:30 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

МИР Российская Премьер-лига . 10-й тур
30 сентября 2023, суббота. 16:30 МСК
Рубин
Казань
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В сезоне-2021/2022 чемпионата России «Краснодар» дважды обыграл «Рубин»: в матче 6-го тура на своём поле со счётом 2:0, в матче 24-го тура в гостях со счётом 1:0.

«Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 21 очко в девяти матчах. «Рубин» находится на 12-й строчке, заработав девять очков.

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