Симонс: чувствую себя как дома в «Лейпциге», хочу оставить свой след здесь

Вингер «РБ Лейпциг» Ксави Симонс рассказал об адаптации в клубе.

«В футболе ничего нельзя предсказать. Никто не знает, что будет через несколько месяцев. Уже чувствую себя здесь как дома. Мне нравится проводить здесь время, хочу быть успешным и оставить свой след в клубе», — приводит слова Симонса журналист Филипп Хайнз в своём «Твиттере».

Ксави играет за «Лейпциг» на правах аренды из «ПСЖ». Была информация, что немецкий клуб хочет выкупить его у парижан. Симонс в составе «Лейпцига» забил три мяча и отдал четыре голевые передачи в восьми матчах.

В сезоне-2022/2023 Симонс провёл 48 матчей за ПСВ во всех турнирах, в которых отметился 22 голами и девятью результативными передачами. Ориентировочная стоимость хавбека, согласно данным интернет-портала Transfermarkt, – € 30 млн. Ранее стало известно о включении Симонса в список номинантов на приз Golden Boy — 2023.