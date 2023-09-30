Чемпионат Англии по футболу: расписание матчей 7-го тура АПЛ сезона 2023/2024

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Сегодня, 30 сентября, матчем между «Астон Виллой» и «Брайтоном» стартует 7-й тур Английской Премьер-Лиги сезона 2023/2024. Представляем вашему вниманию полное расписание тура.

30 сентября, суббота:

«Астон Вилла» — «Брайтон энд Хоув Альбион» — 14:30 мск;

«Борнмут» — «Арсенал» — 17:00 мск;

«Вест Хэм» — «Шеффилд Юнайтед» — 17:00 мск;

«Вулверхэмптон» — «Манчестер Сити» — 17:00 мск;

«Манчестер Юнайтед» — «Кристал Пэлас» — 17:00 мск;

«Ньюкасл» — «Бёрнли» — 17:00 мск;

«Эвертон» — «Лутон Таун» — 17:00 мск;

«Тоттенхэм» — «Ливерпуль» — 19:30 мск.

1 октября, воскресенье:

«Ноттингем Форест» — «Брентфорд» — 16:00 мск.

2 октября, понедельник:

«Фулхэм» — «Челси» — 22:00 мск.

В данный момент турнирную таблицу чемпионата Англии возглавляет «Манчестер Сити», не потерявший ни одного очка за шесть стартовых туров.