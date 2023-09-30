Чемпионат Англии по футболу: расписание матчей 7-го тура АПЛ сезона 2023/2024

Сегодня, 30 сентября, матчем между «Астон Виллой» и «Брайтоном» стартует 7-й тур Английской Премьер-Лиги сезона 2023/2024. Представляем вашему вниманию полное расписание тура.
30 сентября, суббота:
«Астон Вилла» — «Брайтон энд Хоув Альбион» — 14:30 мск;
«Борнмут» — «Арсенал» — 17:00 мск;
«Вест Хэм» — «Шеффилд Юнайтед» — 17:00 мск;
«Вулверхэмптон» — «Манчестер Сити» — 17:00 мск;
«Манчестер Юнайтед» — «Кристал Пэлас» — 17:00 мск;
«Ньюкасл» — «Бёрнли» — 17:00 мск;
«Эвертон» — «Лутон Таун» — 17:00 мск;
«Тоттенхэм» — «Ливерпуль» — 19:30 мск.
1 октября, воскресенье:
«Ноттингем Форест» — «Брентфорд» — 16:00 мск.
2 октября, понедельник:
«Фулхэм» — «Челси» — 22:00 мск.
В данный момент турнирную таблицу чемпионата Англии возглавляет «Манчестер Сити», не потерявший ни одного очка за шесть стартовых туров.