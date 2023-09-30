Алан Дзагоев рассказал, почему решил не оставаться в России и уехал в Грецию

Полузащитник греческой «Ламии» Алан Дзагоев рассказал, почему решил не оставаться в России.

«Почему решил не оставаться в России? Какие-то варианты были, но до конкретики так и не дошло. Агентство Паши Мамаева нашло мне один вариант в России, но в этот момент я уже договорился с «Ламией». Повторюсь, греки были самыми настойчивыми – даже не надо было думать. Костас Палеологос нашёл команду, а агентство Мамаева помогало с переходом», — сказал Дзагоев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Предыдущим клубом 33-летнего Алана Дзагоева был казанский «Рубин». В сезоне-2022/2023 Мелбет Первой лиги Дзагоев провёл 20 матчей, в которых отметился тремя забитыми мячами. Ранее он выступал за московский ЦСКА в период с 2008 по 2022 год, где стал трёхкратным чемпионом России.