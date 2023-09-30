Почеттино высказался о походе Мадуэке на вечеринку в ходе восстановления после травмы

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино высказался о походе 21-летнего вингера лондонского клуба Нони Мадуэке на вечеринку во время восстановления после травмы.

«На мой взгляд, Нони усердно работает, чтобы восстановиться после травмы. Сейчас он в порядке. Он старается работать на том же уровне, что и вся команда.

Мы говорили с ним о той вечеринке. Это то, чего следует избегать. Все игроки должны знать, что, будучи футболистом «Челси», ты должен сторониться подобных вещей. Это не было большой проблемой, но лучше избегать таких ситуаций. Нони восстанавливается. Посмотрим, в хорошей ли он форме», — приводит слова Почеттино Goal.com.

Напомним, в 7-м туре английской Премьер-лиги «Челси» сыграет с «Фулхэмом». Матч состоится 2 октября.