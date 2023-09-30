Скопинцев: надо создавать объединённый футбольный альянс БРИКС

26-летний защитник московского «Динамо» Дмитрий Скопинцев считает, что в нынешних условиях нужно создавать объединённый футбольный альянс БРИКС.

«Если мы через Азию отбираемся на чемпионат мира, нас всё равно не пустят, как я понимаю? Лично я думаю, надо создавать объединённый футбольный альянс БРИКС, куда будут входить команды Бразилии, Индии, Китая, России. Надо просто играть со сборной Бразилии игроками, которые не выступают в европейских клубах.

Что делать с официальными турнирами? Думаю, там шлейф потянется ещё какое-то время», — приводит слова Скопинцева «РБ Спорт».

В текущем сезоне российский защитник провёл 11 матчей за «Динамо» во всех официальных турнирах и отметился одним забитым мячом.