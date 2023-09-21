«Совет Карпина «уезжать» был вырван из контекста». Босс РФС снова заговорил об УЕФА и Азии

Александр Дюков анонсировал матчи сборной России в Москве и сообщил, что вопрос со сменой конфедерации всё ещё не закрыт.

Президент РФС Александр Дюков после фестиваля школьной футбольной лиги (это новый проект Российского футбольного союза) пообщался с журналистами и ответил на важные вопросы.

Ждать ли нам переход в Азию?

С кем сыграет сборная России?

Что он думает о словах Валерия Карпина, который посоветовал футболистам уезжать?

Есть ли шанс, что сборная России сыграет в отборе на ЧМ-2026?

О словах Чеферина про возвращение российских клубов в еврокубки

Ранее президент УЕФА Александр Чеферин в интервью Sportklub сказал: «Россия вернется в футбол только тогда, когда закончится СВО на Украине».

«Я никогда не комментирую слова, которые были приведены каким-то изданием, которое я даже не знаю, – ответил на это Дюков. – Есть видеозапись ответа, но её я не смотрел. У нас прямая коммуникация с УЕФА. Если у нас есть какая-то позиция или информация, которую мы хотим донести до УЕФА, то мы сделаем это без посредников и СМИ. И наоборот. Наше общение доверительное. Какая-то организация что-то там написала – такая реакция у меня была».

О переходе в Азию

«Такая возможность есть, – заявил Дюков. – Мы держим её в уме. Мы должны понимать, что для нас важно через какое-то время начать участвовать в официальных матчах. На данный момент ведём переговоры с УЕФА. Повторюсь, что вариант с Азиатской конфедерацией существует.

АЛЕКСАНДР ДЮКОВ Фото: РИА Новости

В ближайшее время в зависимости от результата переговоров нужно будет принимать решение: остаёмся мы в УЕФА или же рассматриваем смену конфедерации. Решение нужно будет принять в конце года. Нужно понимать, что мы не можем просто сменить конфедерацию без согласия со стороны УЕФА.

Есть ли смысл в этом, если не попадём на отбор к чемпионату мира? Именно это и требует обсуждения. Чтобы принять участие в тех же отборочных матчах на чемпионат мира, нам нужно подтверждение и согласие со стороны ФИФА. На данный момент его нет».

О будущих матчах сборной России

Дюков подтвердил, что 12 октября состоится матч с Камеруном: «Это будет домашняя игра. Скорее всего, она пройдёт в Москве. Поскольку «Лужники» будут заняты, это будет другой стадион. Вероятно, «ВТБ Арена».

Переговоры ведутся ещё с несколькими сборными, в том числе с командами с африканского континента. Когда мы договоримся — расскажем. Гарантировать, что Камерун снова не откажется, я не могу».

Также президент РФС прокомментировал прошедшие матчи с Египтом и Катаром.

«Важно, что эти встречи провели, – сказал он. – Если говорить о качестве игры в матче с Катаром, то мне понравились первые 15 минут. В конце после ряда замен вернули себе инициативу и сравняли счёт. Эти матчи — возможность для игроков поверить в себя. Есть определённая недооценка Катара общественным мнением, потому что на прошедшем чемпионате мира они выглядели неярко. Но надо учитывать, что теперь это другая команда с другим тренером. Мне кажется, что сейчас сборная Катара сильнее, чем раньше. Не стоит забывать и то, то они были победителем Кубка Азии и участником плей-офф соревнования КОНКАКАФ».

СБОРНАЯ РОССИИ Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

О совете Карпина футболистам уезжать

После игры со сборной Катара главный тренер сборной России Валерий Карпин пообщался с журналистами – в ходе разговора он заявил, что даёт совет футболистам уезжать, потому что это положительно скажется на их развитии.

«Ответ вырван из контекста, – прокомментировал Дюков. – Это был футбольный вопрос, а не политический. И на футбольный вопрос был дан ответ. Валерий Георгиевич говорил, что футболистам нужно пытаться выходить из зоны комфорта, вылезти из тёплой ванны, в которой они находятся. Что касается РФС, то мы заинтересованы, чтобы футболисты оставались, прогрессировали и играли здесь. Если они не будут развиваться, то сборная в этом точно не заинтересована. В августе, после одного из матчей, меня спросили про отъезд Захаряна. Я сказал: «Жаль». Потому что он сильный и перспективный игрок. Было бы здорово, если бы он развивался здесь и мог быть одним из украшений чемпионата».

Арсен Захарян Фото: Real Sociedad

Об интересе к сборной России

«Мы это можем определить только рейтингами, долями просмотра и охватами той информации, которая выходит относительно сборной, – прокомментировал Дюков. – Мы не видим снижения этих показателей. Соберёт ли сборная России полный стадион? 12 октября будет хорошая возможность это проверить».

О приглашении Сергея Карасёва на сбор арбитров УЕФА

«Карасёв — сильный судья, которому доверяют, – сказал Дюков. – Он провёл уже много больших матчей в качестве арбитра. Приглашение на сборы говорит о том, что ему доверяют, что он в обойме и его рассматривают в качестве одного из кандидатов на ближайший матч, который будет проводиться в рамках клубных турниров».

О шансах попасть в отбор на ЧМ-2026

По словам Дюкова, шансы ещё есть.