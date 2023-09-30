Стали известны подробности травмы футболиста «Барселоны» Рафиньи

У бразильского вингера «Барселоны» Рафиньи диагностирована травма двуглавой мышцы правого бедра, сообщает пресс-служба каталонского клуба.

Футболист получил повреждение во время матча 8-го тура чемпионата Испании с «Севильей». Рафинья был заменён в первом тайме встречи, вместо него на поле вышел полузащитник каталонцев Фермин Лопес Мартин. Матч завершился со счётом 1:0 в пользу «Барселоны».

Ожидается, что Рафинья не сможет принять участие в матчах с «Порту» в Лиге чемпионов УЕФА (4 октября) и «Гранады» в Ла Лиге (8 октября).

«Барселона» набрала 20 очков в восьми матчах и занимает первое место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2023/2024. В тройку лидеров входят «Жирона» (19) и мадридский «Реал» (18).

Видео: «Барселона» — «Севилья». Обзор матча. Ла Лига 23/24. 8-й тур

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