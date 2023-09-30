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Боатенг опроверг информацию о том, что хотел перейти в «Реал» и звонил Пересу

Боатенг опроверг информацию о том, что хотел перейти в «Реал» и звонил Пересу
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Бывший защитник мюнхенской «Баварии» и национальной команды Германии Жером Боатенг опроверг информацию о том, что мог стать игроком «Реала» в летнее трансферное окно.

Ранее издание El Nacional сообщило, что немецкий защитник предлагал свои услуги испанскому клубу и лично связывался с президентом «Реала» Флорентино Пересом, однако сделка не состоялась.

«Я ничего об этом не знаю, интересно», — написал Боатенг на своей странице в социальных сетях.

Агент футболиста Толга Дирикан также не подтвердил эту информацию.

«За всю свою карьеру Жером ни разу лично не предложил свои услуги какому-либо клубу и не позвонил президенту. Для этого у него есть агент. В этих слухах вообще нет правды», — приводит слова Дирикана Bild.

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