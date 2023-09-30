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Румыния присоединилась к числу стран, бойкотирующих матчи с Россией

Румыния присоединилась к числу стран, бойкотирующих матчи с Россией
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Федерация футбола Румынии заявила о бойкоте любых матчей с Россией. Ранее УЕФА допустил юношеские сборные России к международным турнирам. При этом в УЕФА подчеркнули, что отстранение взрослых команд из России продлится вплоть до окончания конфликта на Украине.

«На заседании исполкома, прошедшего 29 сентября 2023 года, также обсуждалось решение УЕФА о допуске сборных России U17 — женских и мужских — к турнирам УЕФА.

Румынская федерация футбола понимает аргументы, выдвинутые исполнительным комитетом УЕФА, и согласна с тем, что дети ни при каких обстоятельствах не должны страдать из-за безрассудных действий властей государства.

В то же время ФРФ считает, что футбол и спорт в целом не могут быть отделены от правовых, институциональных и экономических ценностей, которые превратили Европу в пространство мира, свободы и экономического процветания.

Следовательно, ФРФ считает, что должна быть солидарна с духом санкций, подтвержденных европейскими и национальными институтами, и не будет проводить ни одного официального или товарищеского матча с любой сборной России.

ФРФ ждёт завершения процедур по реализации этого решения Исполнительного комитета УЕФА, полагая, что регламент соревнований будет уважать позицию каждой национальной федерации», — написано в заявлении на официальном сайте Федерации футбола Румынии.

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