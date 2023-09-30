«Ювентус» хочет продлить контракт с Рабьо

«Ювентус» в ближайшее время начнёт переговоры о продлении контракта с полузащитником Адриеном Рабьо, сообщает Николо Скира в «Твиттере».

Действующий контракт француза с туринским клубом истекает в июне 2024 года, и «Ювентус» хочет сохранить игрока, которого главный тренер Массимилиано Аллегри считает ключевой фигурой в команде.

28-летний Рабьо выступает за итальянский клуб с лета 2019 года, когда в качестве свободного агента пришёл из «ПСЖ». За четыре года француз успел провести 183 матча за клуб, где отметился 18 голами и 14 голевыми передачами. В сезоне-2020/2021 полузащитник вместе с командой выиграл чемпионат Италии, Кубок Италии и Суперкубок Италии.

На данный момент туринцы после шести туров в Серии А идут на третьей строчке с 13 очками.