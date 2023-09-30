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Глава Федерации футбола Франции намерен просить клубы отпустить игроков на Олимпиаду

Глава Федерации футбола Франции намерен просить клубы отпустить игроков на Олимпиаду
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Глава Федерации футбола Франции Филипп Диалло намеревается на протяжении нынешнего сезона вести переговоры с клубами для того, чтобы они отпустили молодых французских футболистов на предстоящие Олимпийские игры, которые пройдут в Париже в 2024 году.

«Франция примет Олимпийские игры после столетнего ожидания. В этом турнире сыграют наши мужская и женская сборные. Таким образом, наш долг, почти национальный интерес, состоит в том, чтобы у Франции была возможность выставить лучшие команды для того, чтобы наши сборные как минимум оказались на пьедестале. Но это непростая задача. Мы действительно собираемся провести значительную часть сезона, убеждая клубы отпустить игроков на Олимпийские игры», — приводит слова Диалло RMC Sport.

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