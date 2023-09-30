Эштреков: по содержанию игры «Локомотиву» ещё далеко до того, что мы видели весной

Бывший главный тренер «Локомотива» Владимир Эштреков прокомментировал победу красно-зелёных в матче 10-го тура РПЛ с «Пари НН» (1:0).

«Главный итог — заработали три очка. Значит, команда движется вперёд. «Пари НН» где‑то пытался больше сыграть от обороны, на контратаках. Особо опасных моментов и неприятностей у ворот «Локомотива» гости не создавали. При этом второй тайм по содержанию игры был немного качественнее. В первом одни просто оборонялись, а вторые пытались что‑то создать, но особо ничего не получалось.

Исходить нужно из того, что для «Локомотива» сегодня самое главное — результат. Однако стабильности где‑то ещё не хватает. Фрагментами железнодорожники смотрелись неплохо, но в целом ещё нет стабильной игры. Но хорошо, что победили и двигаются вперёд. Поднялись на третье место в таблице. По содержанию игры ещё далеко до того, что мы видели весной. Есть перепады. И важно, чтобы команда стабилизировалась и не было травм», — приводит слова Эштрекова «Матч ТВ».