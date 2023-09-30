ЦСКА — «Балтика»: Мухин пытался отнять мяч в подкате головой

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В эти минуты проходит матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги между московским ЦСКА и калининградской «Балтикой». Команды играют на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Яном Бобровским (Москва). Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Полузащитник армейцев Максим Мухин пытался отнять мяч в эффектном подкате головой. Идёт 82-я минута матча, счёт — 1:0 в пользу ЦСКА.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

В прошлом туре армейцы на выезде сыграли вничью с «Ростовом» — 3:3, а «Балтика» на своём поле победила «Ахмат» со счётом 1:0.

ЦСКА занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 13 очков за девять матчей. «Балтика» находится на 14-й строчке, заработав семь очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (21).