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Хавбек ЦСКА Мухин: в Азию приходят такие игроки, что вряд ли переход РФС будет шагом назад

Хавбек ЦСКА Мухин: в Азию приходят такие игроки, что вряд ли переход РФС будет шагом назад
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Полузащитник московского ЦСКА Максим Мухин после матча 10-го тура РПЛ с «Балтикой» (1:0) высказался о возможном переходе Российского футбольного союза в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

«Сейчас в Азию приходят такие игроки, что вряд ли это будет шагом назад. Игроки, которые играют в АПЛ, Германии переходят в такие команды, — с ними будет играть тяжелее, чем здесь. С Неймаром и Роналду будет интереснее? Они что-то умеют, можно с ними поработать. У них что-то получается», — передаёт слова Мухина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

После этой победы в активе ЦСКА стало 16 очков. Команда поднялась на шестую строчку турнирной таблицы чемпионата России. «Балтика» набрала семь очков в десяти встречах и расположилась на 14-м месте.

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