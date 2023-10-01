Гаич: долгожданная победа! В головах мысль об этой серии не давала нам покоя

Защитник ЦСКА Милан Гаич поделился впечатлениями от домашней победы над «Балтикой» в матче 10-го тура МИР РПЛ (1:0). Армейцы выиграли в чемпионате России впервые с 13 августа, когда в 4-м туре был обыгран «Сочи» (3:1)

«Важный матч и долгожданная победа! В начале нам было тяжело, мы не должны были думать об этой злосчастной серии, но в наших головах эта мысль не могла найти себе покоя. Важно было забить первыми, и мы с этим справились.

Большую часть матча мы доминировали, даже не помню момента у наших ворот со стороны «Балтики». В прошлых матчах и сегодня мы должны реализовывать все свои моменты, заканчивать матчи со счётом 2:0 и спокойно расслабиться. Однако такие тяжёлые матчи — часть футбола», — приводит слова Гаича Sport24.

На данный момент ЦСКА после десяти сыгранных матчей в РПЛ располагается на шестой строчке с 16 очками.