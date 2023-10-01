Жером Боатенг присоединится к «Баварии» в ближайшие 24-48 часов

Экс-игрок «Баварии» Жером Боатенг должен присоединиться к мюнхенскому клубу в течение следующих 24-48 часов. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, 35-летний защитник согласился вновь стать игроком «Баварии». Переговоры между сторонами находятся на заключительной стадии.

Ранее СМИ сообщали, что мюнхенцы работают над возвращением Боатенга в клуб и уже провели предварительные переговоры с игроком. На текущий момент немецкий защитник пребывает в статусе свободного агента.

35-летний Жером становился чемпионом мира в 2014 году, выиграв со сборной Германии первенство планеты в Бразилии. Боатенг перешёл в «Лион» в 2021 году в качестве свободного агента из «Баварии», за которую выступал на протяжении 10 лет, дважды одержав победу в Лиге чемпионов. В сезоне-2022/2023 Боатенг принял участие в восьми матчах французской Лиги 1 в составе «Лиона».