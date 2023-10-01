Вратарь «Валвейка» доставлен в больницу. Игрок пришёл в сознание

Вратарь футбольного «Валвейка» Этьен Вассен пришёл в сознание после тяжёлого столкновения с нападающим Брайаном Бробби во время матча 7-го тура нидерландской Эредивизии с «Аяксом» и сейчас доставлен в больницу. Об этом сообщает De Telegraf.

На 83-й минуте при счёте 3:2 в пользу «Аякса» вратарь «Валвейка» Этьен Вассен бросился в ноги игроку гостей Брайану Бробби, вбегавшему в штрафную площадь с мячом. Голкипер получил болезненный удар коленом в голову и потерял сознание. Вассену тут же начали оказывать помощь медики. Стюарды выбежали на поле и накрыли игрока одеялами, чтобы телекамеры не смогли запечатлеть его травму. В конечном итоге вратаря унесли с поля на носилках. Матч завершён досрочно.

В составе «Валвейка» голами отметились форвард Михил Крамер и полузащитник Яссин Укили. Мячи «Аякса» на свой счёт записали Брайан Бробби, Стивен Бергёйс и Стивен Бергвейн, реализовавший пенальти.

В текущем сезоне чемпионата «Валвейк» провёл шесть матчей и набрал шесть очков. Команда идёт на 12-м месте. «Аякс» сыграл пять игр и занимает 14-е место с пятью очками.