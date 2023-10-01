Гендиректор «Пари НН» прокомментировал слова Юрана о борьбе за чемпионство

Генеральный директор «Пари Нижний Новгород» Давид Мелик-Гусейнов прокомментировал слова главного тренера команды Сергея Юрана о том, что клуб намерен бороться за чемпионство.

«На сегодняшний день мы синергичны с Сергеем Николаевичем по той траектории, которую задает «Пари НН». Поэтому и Юрану, и мне, и клубу, и вообще в стратегии прописано, что мы должны быть вверху турнирной таблицы. В настоящий момент мы идем туда вместе», — приводит слова Мелик-Гусейнова Sport24.

После 10 туров «Пари Нижний Новгород» имеет 14 набранных очков и занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В следующем матче чемпионата команда 8 октября дома примет «Крылья Советов». Игра начнётся в 14:00 по московскому времени.