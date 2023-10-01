«Всё ещё хочу убить этих людей». Виктория Бекхэм о критиках Дэвида после удаления на ЧМ-98

Виктория Бекхэм, жена Дэвида Бекхэма рассказала о критиках футболиста после его удаления в матче со сборной Аргентины на чемпионате мира по футболу 1998 года.

«Это была абсолютная ненависть, публичное издевательство на другом уровне. Он был в депрессии, абсолютно клинической депрессии. Я всё ещё хочу убить этих людей», — приводит слова Бекхэм talkSPORT.

Напомним, Бекхэм был удалён ан 47-й минуте матча 1/8 финала после фола на Диего Симеоне. Тогда основное время матча завершилось со счётом 2:2, в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы и прошли в следующий раунд турнира.

Напомним, Бекхэм выступал за национальную команду Англии с 1996 по 2009 год. За это время он провёл 115 матчей, в которых записал в свой актив 17 голов.

На данный момент Бекхэм является совладельцем футбольного клуба «Интер Майами».