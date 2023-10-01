Экс-игрок «Челси»: в другом клубе Мудрик может стать игроком мирового класса

Экс-полузащитник сборной Шотландии и «Челси» Пэт Невин высказался по поводу ситуации Михаила Мудрика в клубе.

«Есть причина, почему его хотел «Арсенал» – потому что он феноменальный. Его скорость – это нечто, как и его скилы. У него не такие проблемы, как у других, потому что он приехал из Украины в новую страну. Также есть давление огромной цены за трансфер, хоть сейчас оно и уменьшилось из-за других расходов «Челси».

Думаю, у него есть потенциал быть как отличным форвардом, так и креативным игроком. Он прибыл в команду, которая плохо играет. Показатели прошлого сезона не были хорошими, да. Не думаю, что «Челси» готов его потерять. Кто, как ни они, знают, что в другом месте он может стать футболистом мирового класса.

Мудрик пришёл в январе, это непросто. У меня есть большие надежды на Мудрика, когда команда заиграет. Это может быть как позже этого сезона, так и в следующем. Он обладает качествами, чтобы заставить защитников ненавидеть игру против него.

Если бы «Челси» сократил свои расходы, то не было бы сюрпризом увидеть, как он сияет где-нибудь в другом месте. Ему всего 22 года. Можно ожидать, что он и другие игроки наберут форму», – приводит слова Невина talkSPORT.