Игрок «Балтики» Дудиев: Игнашевич не настраивал на ЦСКА, но выходили как на последний бой

Защитник калининградской «Балтики» Аслан Дудиев поделился впечатлениями от матча 10-го тура Российской Премьер-Лиги с московским ЦСКА. Армейцы одержали победу со счётом 1:0.

«Балтике» трудно в каждой игре. ЦСКА забил хороший мяч, Давила здорово исполнил удар. Мы же не смогли создать стопроцентный момент, чтобы забить. Поэтому проиграли 0:1.

«Балтика» сейчас на плохом месте в турнирной таблице, поэтому каждая игра — последний бой. Игнашевич не настраивал команду по-особенному. Мы готовимся ко всем командам одинаково, повторюсь, как на последний бой», — сказал Дудиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

«Балтика» набрала семь очков в десяти встречах и расположилась на 14-м месте.