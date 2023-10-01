Игрок «Арсенала» Эльнени: глубина нашего состава позволяет бороться за четыре трофея

Полузащитник «Арсенала» Мохамед Эльнени поделился мнением относительно качества состава и целей «канониров» в нынешнем сезоне.

«Да, у нас достаточно глубокий состав для того, чтобы бороться за четыре трофея. У нас достаточно футболистов для того, чтобы играть каждые три дня, и нам нужен каждый игрок, мы все должны быть готовы. Думаю, что ситуации всегда отличаются, раньше у нас тоже были хорошие игроки, но теперь всё по-другому, ведь теперь сформировалась новая команда, появились другие игроки и менеджер. Я рад за Артету, поскольку он проделал потрясающую работу с нами. Считаю, что благодаря этому мы достигнем высочайшего уровня», — приводит слова Эльнени Evening Standard.

Напомним, после семи туров АПЛ «Арсенал» набрал 17 очков и на текущий момент занимает третье место в чемпионате.