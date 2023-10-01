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Генич — о Джикии: если «Спартак» с ним не продлит контракт, «Локомотив» идеально подходит

Генич — о Джикии: если «Спартак» с ним не продлит контракт, «Локомотив» идеально подходит
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Известный футбольный комментатор Константин Генич считает, что 29-летний защитник Георгий Джикия пригодился бы московскому «Локомотиву», если «Спартак» не продлит контракт с ним.

«Если «Спартак» с ним не продлит контракт, стадион «РЖД-Арена» и команда «Локомотив» идеально для него подходят. Он в «Локомотиве» был, им нужны опытные центральные защитники. Он останется в Москве, не прогадает по финансовым условиям. Если он «Спартаку» не нужен — пожалуйста, на место Фассона. Я переживаю, что он не играет в «Спартаке», но что я могу сделать?» — приводит слова Генича телеграм-канал «Футбольный Биги».

Георгий Джикия выпал из основного состава «Спартака». В нынешнем сезоне РПЛ он провёл за клуб шесть матчей.

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