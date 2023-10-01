Санчо был замечен на тренировочной базе «Юнайтед» впервые после отстранения тен Хагом

Полузащитника «Манчестер Юнайтед» Джейдона Санчо заметили на тренировочной базе «красных дьяволов» впервые после того, как главный тренер команды Эрик тен Хаг отстранил футболиста по дисциплинарным причинам. Об этом информирует The Sun.

Сообщается, что Санчо был замечен в Каррингтоне в тренировочной форме. Футболист был в хорошем настроении, улыбался на камеру и остановился для того, чтобы сфотографироваться с юными футболистами «красных дьяволов».

Напомним, 23-летнему футболисту запретили тренироваться с основной командой после того, как он отказался извиниться перед тен Хагом, – игрок публично обвинил тренера во лжи в социальных сетях, комментируя отсутствие в заявке на игру с «Арсеналом».

После семи туров «Манчестер Юнайтед» набрал девять очков и занимает десятое место в АПЛ.