Джикия прокомментировал разгромное поражение «Спартака» от «Крыльев»

Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия высказался после поражения красно-белых в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги с самарскими «Крыльями Советов» (0:4).

«Что было в том сезоне, логичнее будет не говорить. Что касается этого сезона, после десяти туров Самара хорошо идёт. К этому надо с уважением отнестись и признать, что соперник хороший.

«Спартак» проиграл. Достаточно болезненное поражение, много пропустили. Что непозволительно. По горячему можно много что наговорить, но самое главное — после поражения и неудач сделать правильные выводы и правильную реакцию на это всё. Завтра этим займёмся», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

После этой победы в активе самарской команды стало 21 очко. Команда идёт на втором месте, уступая лидирующему «Краснодару» три очка. «Спартак» имеет в своём активе 16 очков и располагается на пятом месте в чемпионате.