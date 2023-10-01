Червиченко: инициатор ситуации с Джикией ответственен за результат с «Крыльями Советов»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко сказал, кто виноват в проблемах команды.

«Это было избиение младенцев. «Крылья Советов» идут на втором месте, команда показывает одну из лучших игр в нападении, команда сбалансирована, с поставленной игрой. Я сегодня не видел проблемных моментов и зон у «Крыльев», чего нельзя сказать о «Спартаке». Совершенно разбалансированная команда, несыгранный состав, нет понимания на поле. О том, что люди не понимают друг друга, говорит четвёртый гол. Бабичу показалось, что он должен всего лишь подставить зад, а Максименко должен выдать забег на 100 метров как олимпийский легкоатлет. На мой взгляд, это гол Бабича. Из-под Дуарте опять забивают.

Не знаю, чьё решение мариновать Джикию: руководства, чтобы заставить переподписать контракт, или это Абаскаль чудит. Но точно тот, кто инициатор этой ситуации, ответственен за такой результат. А в нападении Промеса хватает на один эпизод — в штангу попал. А больше так никого и нет. Соболев «ныряет», игры нет. Сегодня он должен был не с жёлтой уходить, а с красной. Ничего не меняется. Бонгонда не играет — в нападении совсем никого нет.

Позор ли это для «Спартака»? Не хотелось бы применять к ним такие слова. Не позор — провал», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.