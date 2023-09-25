Андрей Червиченко: «Спартак» рассказывает всем, что они гранд, но по игре такого не видно

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался об игре красно-белых. По его мнению, незаметно, что «Спартак» вышел из кризиса, ведь все свои победы команда добывает без существенного преимущества.

«Нет ощущения, что «Спартак» вышел из не лучшего состояния. Все победы неубедительные, с небольшим разрывом, без подавляющего преимущества. Где-то судишка помог, где-то повезло, как вчера. Максименко тоже несколько раз блестяще спас. Все победы на тоненького и без явного преимущества. «Спартак» рассказывает всем, что они команда-гранд и вообще должны обыгрывать «Зенит», но пока по их игре такого не видно», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.