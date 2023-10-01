«Ахмат» — «Динамо»: Фернандес сравнял счёт

В матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги встречаются грозненский «Ахмат» и московское «Динамо». Команды играют на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Артёмом Чистяковым (Азов). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 21-й минуте Харин на правом фланге обыграл Карраскаля и отдал в центр штрафной на Светослава Ковачева, который подработал мяч и пробил в дальний нижний угол мимо Шунина.
На 52-й минуте Бителло выполнил прекрасную подачу в штрафную, где Роберто Фернандес выиграл верховое единоборство и головой отправил мяч в правый нижний угол ворот Опарина.
«Ахмат» занимает десятое место в турнирной таблице Российское Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 11 очков после девяти матчей. «Динамо» находится на седьмой строчке, заработав 15 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (24).
- 1 октября 2023
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