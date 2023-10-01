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Ларин: «Крылья» объективно были сегодня сильнее «Спартака»

Ларин: «Крылья» объективно были сегодня сильнее «Спартака»
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Бывший директор академии «Чертаново» Николай Ларин прокомментировал победу самарских «Крыльев Советов» над «Спартаком» (4:0) в рамках 10-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Конечно, не ожидал, что «Крыльям» победа достанется настолько просто. Сейчас за очень не удачный прошлый сезон всё возвращается. В двух быстрых голах Горшкова есть много особенного. Результат по делу. «Крылья» объективно были сегодня сильнее.

За что клуб может бороться? Пока команда идёт от игры к игре. Дальше будет видно. Сейчас неправильно давать прогнозы», — приводит слова Ларина Sport24.

После этой победы в активе самарской команды стало 21 очко. Команда идёт на втором месте, уступая лидирующему «Краснодару» три очка. «Спартак» имеет в своём активе 16 очков и располагается на пятом месте в чемпионате.

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